L’Atletico Ascoli sfida il Roma City "Siamo pronti"

Si torna in campo oggi pomeriggio alle 14.30 e l’Atletico Ascoli sarà impegnato al Riano Athletic Center contro il Roma City. Una gara tutta da vivere contro un avversario reduce da due importanti pareggi contro la capolista Sambenedettese e contro L’Aquila secondo in classifica. Anche i bianconeri del patron Graziano Giordani sono reduci da due pareggi a L’Aquila e a Fossombrone ma non vincono in trasferta da novembre quando si imposero a Chieti. E cosa ancora piu preoccupante è che nelle ultime dieci gare hanno vinto solo una volta contro la Civitanovese. A presentare le insidie del match è stato ieri Simone Seccardini subito dopo la rifinitura.

Mister, contro il Fossombrone un pareggio in extremis che ha lasciato l’amaro in bocca. Smaltita la delusione? "Per come è andata la partita rimane l’amaro in bocca di non aver ottenuto il bottino pieno. Credo sia stata una delle migliori prestazioni di questo campionato per ritmo, qualità e attenzione avuta in tutti i momenti del gioco".

Con il Roma City sono state sempre partite molto tirate. Che settimana è stata e come vi siete preparati? "Affrontiamo una squadra che arriva da due risultati positivi contro le prime due della classe senza aver subito reti. È una squadra giovane ma che ha dimostrato grande solidità. In settimana ci siamo preparati al meglio, curando ogni dettaglio, per ottenere un risultato positivo".

Continua a parlare di salvezza da inizio anno. Cosa dovrete mettere in campo in questo rush finale? "Da domani inizia un ciclo di 10 partite, tutte impegnative e diverse tra loro. Ogni settimana i risultati evidenziano quanto sia difficile avere continuità. Ogni squadra ha infatti un’identità e delle caratteristiche che possono mettere in difficoltà chiunque. Sarà fondamentale restare lucidi per riuscire a portare a casa punti necessari alla salvezza".

Valerio Rosa