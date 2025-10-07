L’Atletico Ascoli si gode il primo successo:: "Siamo stati bravi"

Finalmente un bel lunedì per l’Atletico Ascoli. La prima e rotonda vittoria stagionale per 0-3 ottenuta sul campo sintetico del ‘Calbi’ contro il San Marino ha restituito serenità ed entusiasmo a tutto l’ambiente bianconero. Una vittoria mai in discussione anche se per chiudere la sfida è toccato aspettare il gran gol dell’argentino Vechiarello nel finale di gara dopo la rete del vantaggio realizzata alla mezzora del primo tempo dal difensore Leonardo Nonni. La terza rete è invece arrivata nel recupero grazie al ‘bomber’ di riserva Lorenzo Didio. Atletico in campo con la nuova terza maglia di colore rosso realizzata interamente con materiali riciclati, unendo stile e rispetto per l’ambiente. Un design deciso, con texture nera e dettagli personalizzati e che sicuramente ha portato fortuna. "Dovevamo chiuderla prima – ha ammesso a fine gara l’allenatore dell’Atletico Ascoli, Simone Seccardini – Non lo abbiamo fatto prima e questo è stato un peccato. Ma siamo stati veramente bravi a leggere i momenti della gara, a spezzettare in alcune situazioni le palle inattive senza farci prenderci la foga di raddoppiare. Poi siamo stati anche bravi a fare il 2-0 ed il 3-0 nel finale arrotondando il risultato. Il San Marino arrivava dalla vittoria sulla Recanatese e voleva proseguire la sua marcia. Ai biancazzurri è mancata qualche individualità, ma devo anche dire che ci sono tanti meriti nostri e non demeriti degli altri". Atletico Ascoli che è tornato subito al lavoro in vista dell’impegno di Coppa Italia in programma domani pomeriggio alle ore 16.30 allo stadio ‘Blasone’ di Foligno e valido per il 32° di finale. Foligno che arriva a questa sfida dopo il 3-1 subito nel derby contro l’Orvietana. dopo aver riequilibrato il risultato con la rete dell’ex attaccante della Sambenedettese, Simone Tomassini e aver poi fallito in tre circostanze l’opportunità per chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco. E nella ripresa l’Orvietana ha realizzato le altre due reti della vittoria.

Valerio Rosa