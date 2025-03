L’Atletico Ascoli si prepara allo sprint finale

Penultimo weekend di relax in casa Atletico Ascoli, prima dello sprint finale con sette giornate che mancano alla fine del campionato di Serie D Girone F. L’ultimo sarà a Pasqua quando si giocherà nel turno infrasettimanale di giovedì 17 aprile per tornare poi in campo la domenica successiva, 27 aprile. L’Atletico Ascoli, a quota 36, ha bisogno di altri 5-6 punti per festeggiare la permanenza in Serie D e poi vedere se ci sono ancora le possibilità per agganciare il treno playoff. Salvezza diretta al momento distante sette punti e playoff, molto più vicini a sole tre lunghezze. Ma guai a fidarsi, in un torneo così equilibrato come quello di quest’anno dove i risultati sorprendenti sono all’ordine del giorno. Anche nell’ultimo turno c’è stato l’exploit del Sora sul campo del Chieti, quarto in classifica e il pareggio del Termoli a Senigallia. Alla fine quindi è stato importante anche il pareggio conquistato dai bianconeri di Mister Simone Seccardini sul campo di Avezzano, soprattutto per mantenere i ‘lupi marsicani’ a distanza e staccati di tre punti. Il turno di riposo di questo fine settimana è così servito per ricaricare un po’ le pile e perfezionare qualche meccanismo su calcio piazzato, anche perché in questo finale di stagione potrebbe essere determinante trovare dei gol su punizione o su azioni da calcio d’angolo. In più l’allenatore ascolano spera di recuperare qualche giocatore ancora acciaccato e che nello sprint finale potrebbe essere un’arma aggiuntiva. Insomma, al ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli, in questi giorni si sta lavorando duro, pur senza l’assillo del match da giocare, ma con il pensiero già rivolto alla sfida di domenica prossima in casa contro il Città di Isernia San Leucio, penultimo in classifica appaiato alla Fermana a quota 22. Il tecnico Seccardini riavrà a disposizione il difensore Federico Mazzarani e l’attaccante Manel Minicucci, che hanno scontato la squalifica e l’obiettivo saranno i tre punti. Perché una vittoria potrebbe già valere ben più di mezza salvezza.

Valerio Rosa