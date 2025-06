L’Atletico Ascoli si rinforza con Di Giorgio

Continua a prendere forma il nuovo Atletico Ascoli. Dopo le conferme di Francesco Maio, Manel Minicucci e Alejo Vechiarello e l’arrivo del nuovo centrocampista Fausto Coppola, ieri la società del patron Graziano Giordani ha annunciato il nuovo portiere. Si tratta di Alessio Di Giorgio, classe 2006, nuovo estremo difensore dell’Atletico Ascoli.

Nato a Roma, e già nel giro delle rappresentative nazionali, è cresciuto nei settori giovanili di Savio e Ostiamare con cui ha debuttato in Serie D ancora minorenne. Nel 2023-24 è passato alla Salernitana in Serie A con cui ha effettuato tutto il ritiro pre-campionato prima di far parte della rosa della formazione primavera. A Gennaio si è trasferito al Fossombrone dove ha poi chiuso la stagione. Lo scorso campionato ha difeso la porta del Teramo, squadra vincitrice dei Play Off del Girone F, con all’attivo 22 presenze, 18 reti subite e 10 clean sheet.

"Con il mio procuratore abbiamo deciso di scegliere l’Atletico Ascoli per la cura che mettono nei dettagli e soprattutto per il progetto ambizioso che stanno costruendo presidente e società. Avevo anche altre offerte ma la serietà che ha l’Atletico Ascoli l’ho vista veramente poche volte ed in Serie D è raro trovare un’organizzazione come quella di questa società. Li ringrazio per la fiducia e ringrazio il mio procuratore per il lavoro svolto". Un portiere affidabile insomma, nonostante la giovane età e che di certo ha maturato una buona esperienza in Serie D.

Nelle prossime giornate dovrebbero arrivare altre conferme tra cui quella del capitano Matteo D’Alessandro il cui accordo è ormai solo da ratificare. D’Alessandro che il 18 maggio ha compiuto 36 anni, darà anche il via al suo percorso da allenatore e gli verrà affidata una delle formazioni giovanili dell’Atletico Ascoli.

Valerio Rosa