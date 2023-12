L’Atletico Ascoli si rinforza: preso. Alessandro Gurini

Nuovo acquisto per l’Atletico Ascoli. La società del patron Graziano Giordani si è infatti assicurata le prestazioni del classe 2003 Alessandro Gurini. Gurini è cresciuto nei settori giovanili di Cesena e Ascoli e può ricoprire i ruoli di mezz’ala e di esterno sinistro. Ad Ascoli, dopo due stagioni in Under 17, ha messo a referto 38 presenze e 5 reti in una stagione e mezza nel Campionato Primavera. A gennaio 2022 si è trasferito in Serie D alla Torres dove ha raggiunto in playoff con 10 presenze. La scorsa stagione ha iniziato a Pineto, sempre in Serie D, con 10 presenze e una rete. A metà campionato si è poi trasferito a Notaresco dove ha ottenuto un’incredibile salvezza con 21 presenze e una rete. In questa stagione ha indossato la maglia del Roma City (7 presenze) prima di arrivare alla corte di mister Simone Seccardini che lo ha già avuto in Primavera con l’Ascoli. Un rinforzo di qualità insomma per la rosa bianconera in attesa della ripresa del campionato prevista per domenica 7 gennaio quando l’Atletico Ascoli sarà impegnato nella difficilissima trasferta a Chieti.