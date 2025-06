L’Atletico Ascoli vicino all’accordo con D’Alessandro

E’ già da qualche settimana che l’Atletico Ascoli sta pianificando il suo futuro in Serie D. Il patron Graziano Giordani, il direttore sportivo Mario Marzetti e il tecnico Simone Seccardini, continuano ad incontrarsi per ragionare innanzitutto sui calciatori della passata stagione da confermare, e poi sui 4-5 nuovi arrivi che dovrebbero dare ulteriore qualità all’organico bianconero in vista del via alla prossima stagione sportiva, la terza consecutiva in Serie D. Come già ipotizzato, qualche settimana fa, il primo nome della lista è sicuramente quello del capitano Matteo D’Alessandro che ha appena compiuto 36 anni. Le parti sono molto vicine e mancherebbe solo mettere nero su bianco. Centrocampista classe 1989 D’Alessandro, nato a Sondrio, è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, da qualche stagione però gioca stabilmente come centrale difensivo. Si è calato alla grande nel nuovo ruolo mettendo a disposizione esperienza e senso della posizione, oltre al suo imperioso colpo di testa. Per lui parlano i numeri: 131 presenze e 2 gol tra i professionisti, con 2 stagioni da assoluto protagonista in Serie B alla Reggina e un’altra vissuta in cadetteria con la maglia della Pro Vercelli. D’Alessandro in carriera ha collezionato esperienze importanti anche con Reggiana, Monza, Pro Patria, Lumezzane e Cuneo, tutte in Serie C, prima dei campionati in Serie D con Abano, Vastese e Torres. E’ arrivato due anni fa all’Atletico dall’ormai ex Porto d’Ascoli dove ha vinto il campionato di Eccellenza nel 2020-21 e dove ha messo a referto 63 presenze e 4 reti nelle stagioni in D. Quest’anno ha totalizzato 27 presenze di cui 23 da titolare e 4 da subentrato, ancora con un bel gol di testa realizzato a Chieti nella vittoria per 2-1 allo stadio ‘Angelini’. Insomma, pare davvero che ci siano tutte le condizioni per rimettere la fascia di capitano sul braccio del bravo calciatore lombardo.

Valerio Rosa