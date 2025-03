L’Atletico Ascoli vuole archiviare il discorso salvezza per poi sognare i playoff

Penultima domenica di relax per le squadre di Serie D che riposeranno anche a Pasqua con il turno anticipato al giovedì. Una domenica che è servita per staccare un po’ la spina dopo aver giocato tanto e in attesa dello sprint finale. In casa Atletico Ascoli mister Simone Seccardini ha concesso tre giorni di riposo sin da sabato. Si tornerà domani in campo al ‘Don Mauro Bartolini’ di Monticelli per riprendere la preparazione in vista del match di domenica prossima in casa contro il Città di Isernia San Leucio, ultimo in classifica. Per i bianconeri del Patron Graziano Giordani, una eventuale vittoria potrebbe già dire salvezza anticipata, per cui occorrerà fare molta attenzione a non farsi sorprendere dai molisani anche in virtù di quanto accaduto contro la Fermana, altra formazione che occupa l’ultimo posto della graduatoria. Fermana che è stata l’unica in questa stagione a strappare sei punti all’Atletico Ascoli. Quindi vietato sottovalutare gli avversari. Atletico che è a sette punti dai playout e solo tre dai playoff con l’ultimo posto utile per gli spareggi promozione occupato dall’Ancona. Propio i dorici affronteranno la compagine del patron Graziano Giordani domenica 30 marzo allo stadio ‘Del Conero’ in un match che potrebbe essere un vero spareggio playoff considerato anche che l’Ancona domenica sarà a L’Aquila contro la terza in classifica e ancora non rassegnata nel provare a riagguantare la capolista Samb.

Il calendario dell’Atletico Ascoli, da qui alla fine della stagione regolare, in questo senso non sarà comunque tanto agevole. Dopo la sfida in casa contro l’Isernia ci sarà appunto la sfida in trasferta ad Ancona, poi di nuovo al Don Mauro Bartolini contro un’altra big come il Chieti attualmente quarto, poi visita alla Vigor Senigallia il 13 aprile, turno infrasettimanale giovedì 17 tra le mura amiche e altro big-match contro il Città di Teramo ora secondo in classifica, viaggio a Termoli e chiusura in casa contro il Sora nell’ultima giornata. Sette sfide di cui quattro in casa in cui occorrerà conquistare più punti possibili per migliorare la posizione in classifica dello scorso anno con il sesto posto e 50 punti conquistati. Al momento, alla 27ª giornata i bianconeri hanno un punto in più rispetto alla scorsa stagione, ma come detto le sette gare che mancano alla fine, vedranno l ‘Atletico Ascoli confrontarsi con ben tre delle prime cinque in classifica. Per agguantare i playoff occorrerà vincere almeno due di questi tre scontri diretti quindi ipotizziamo i due in casa contro Chieti e Teramo. E non sarà per nulla semplice.

Valerio Rosa