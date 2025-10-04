L’Atletico Ascoli vuole lasciarsi alle spalle la brutta partenza

Obiettivo reagire al momento negativo e soprattutto vincere. Questo l’imperativo in casa Atletico Ascoli in vista della sfida di domani pomeriggio contro il San Marino. Le tre sconfitte consecutive e i soli due punti in classifica, hanno minato la serenità dello spogliatoio bianconero e adesso si aspetta solo una reazione da grande squadra, come l’organico della compagine del Patron Graziano Giordani impone. Il San Marino di mister Malgrati ha raccolto finora tre punti frutto del successo di domenica scorsa a Recanati. I biancocelesti giocano le loro partite casalinghe al ’Giorgio Calbi’ di Cattolica, su terreno sintetico, un fattore che potrebbe incidere sull’andamento del match visto che l’Atletico Ascoli si allena sul sintetico del ‘Tonino Camaioni’ di Monterocco alternando le sedute con l’altro sintetico, quello del ‘Di Ridolfi’ di Venarotta. Insomma, anche questo potrebbe aiutare a superare il momento di difficoltà. Atletico che è atteso da un mese di ottobre decisamente impegnativo con ben quattro trasferte compresa la sfida di Coppa Italia di mercoledì prossimo a Foligno e l’unico match interno contro la Recanatese. Ma l’attenzione al momento è tutta sulla sfida di domani in attesa poi di giocare domenica prossima in campionato contro il fanalino di coda Castelfidardo. Nelle file del San Marino c’è una vecchia conoscenza del calcio ascolano, il direttore sportivo Daniele Deoma che è stato per due anni dal 1997 al 1999 un difensore dell’Ascoli Calcio. "L’Atletico Ascoli è una squadra di valore – ha ammesso Deoma – capace di produrre molto gioco e con una classifica attuale fuorviante. Non ci sono 12-15 punti di differenza tra noi e l’Ostiamare e lo stesso vale per l’Atletico Ascoli. È un campionato livellato, in cui gli episodi possono cambiare il corso delle gare".

Valerio Rosa