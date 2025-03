L’Atletico ci prova, l’Avezzano resiste

ATLETICO ASCOLI 0 (4-3-3): Cultraro 6.5, Sbardella 6 (9’ st Ferrandino 5,5), Selvaggio 6, Staiano 5.5, Pozatzidis 5,5 (24’ st Litteri sv, 40’ st Vantaggiato sv), Konate 6 (46’ st Barbetta sv), Mascella 6,5, Allessi 6, Ferrari 5.5, Senese 6, Bassini 6. A disp.: Esposito, Capitanio, Lapenna, Gorobsov, Quaranta. All.: Pagliarini 6

ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Pompei 6, Baraboglia 6.5, Nonni 6.5, Severini 6.5 (34’ st Scimia sv), Olivieri 6, Maio 6, Vechiarello 6, Feltrin 6.5, D’Alessandro 6, Didio 6.5, Ascoli 6. A disp.: Galbiati, Coquin, Ceccarelli, Dondoni, Camilloni, Clerici, Cofini, Antoniazzi. All.: Seccardini 6

Arbitro: Palmieri di Avellino 5,5

Note: 500 spettatori circa. Ammoniti: Konate, Ferrari, Lapenna. Angoli: 3-2. Recupero: 1’, 5’

L’Atletico Ascoli conquista un punto prezioso dallo stadio dei Marsi - Cimarra di Avezzano, portandosi a quota 36 in classifica. La formazione guidata da Seccardini resta così nei pressi della zona play-out, ora distante solo tre lunghezze. Alla ripresa del campionato, dopo la pausa della prossima domenica, i bianconeri affronteranno l’Isernia fanalino di coda del torneo, che sembra ormai aver gettato la spugna.

La gara. Dopo il fischio d’inizio l’Atletico Ascoli approccia con intraprendenza la sfida, creando subito alcune occasioni: al 14’, Didio parte sul filo del fuorigioco e si trova a tu per tu con Cultraro, provando a sorprenderlo con un destro, ma l’estremo difensore di casa si supera e mantiene inviolata la porta. Al 20’ è Maio a tentare la conclusione, trovando però la deviazione di un difensore. Al 24’ Vechiarello ci prova con un tiro insidioso, ma il portiere dell’Avezzano è attento e neutralizza il pericolo. La formazione di Pagliarini si fa vedere dalle parti di Pompei soltanto intorno alla mezz’ora, con Ferrari che tenta la conclusione, ma il pallone viene deviato da un difensore. L’Atletico continua a spingere, ma il punteggio rimane fermo sullo 0-0. Al 36’, i padroni di casa si rendono pericolosi con Pozatzidis, che sottoporta non riesce a ribadire in porta il pallone.

Nella ripresa il canovaccio resta il medesimo: Feltrin sfiora il gol di testa nei primi minuti e al 17’ il solito Didio viene lanciato verso la porta, ma Cultraro riesce a recuperare in extremis. Intorno alla mezz’ora, Seccardini decide di inserire Scimia al posto di Severini. L’Avezzano prova una reazione timida e al 27’ Konate serve Selvaggio in area, ma il suo colpo di testa finisce a lato. Nel finale, Bassini stende Maio al limite dell’area: la punizione battuta dallo stesso attaccante si infrange sulla barriera. Di fatto, la gara si chiude qui, con entrambe le squadre che si accontentano del pareggio e si dividono la posta.