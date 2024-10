L’Atletico colpisce ancora. In trasferta solo vittorie

notaresco

1

atletico ascoli

2

(3-5-2): Loliva 6; Pulsoni 5.5, Formiconi 6, Ferri 5 (1’st Kaial 6); Ciutti 6, Di Cairano 5, Arrigoni 6, Agostini 5,5 (1’st Forcini 5,5), Quacquarelli 6.5 (35’st Pellacani sv); Sall 6.5 (35’st Ndiaye 6), Persano 5,5 (1’st Braccia 6). A disp.: Santarelli, Colaci, Mesisca, Carrozzo. All.: Evangelisti 6

ATLETICO ASCOLI (3-4-1-2): Pompei 6,5; Camilloni 6, D’Alessandro 6, Mazzarani 6.5; Severini 6.5 (25’st Olivieri 6), Vechiarello 6.5, Clerici 6.5 (20’st Nonni 6.5), Gerlero 6 (25’st Antoniazzi 6); Minicucci 7 (37’st Traini sv); Maio 6 (17’st Scimia 6), Ciabuschi 7,5. A disp.: Galbiati, Baraboglia, Mengani, Ceccarelli. All.: Seccardini 7

Arbitro: Matteo Moncalvo di Collegno 6

Marcatori: 4’pt Minicucci, 5’pt Quacquarelli, 32’st Ciabuschi

Note – Spettatori 500 circa. Espulsi Di Cairano al 39’pt per doppia ammonizione, Camilloni al 12’st per fallo da ultimo uomo. Ammoniti Loliva, Formiconi, Arrigoni; Pompei, Olivieri. Rec 1’+5’.

Terza vittoria esterna consecutiva per l’Atletico Ascoli che espugna per 2-1 il campo del Notaresco. Ci pensa un gol di Ciabuschi nel finale a regalare altri tre punti alla squadra di Seccardini, che con questo successo sale al secondo posto in classifica a -2 da Chieti capolista.

Partenza a razzo per l’Atletico Ascoli che al 4’ già sblocca la contesa: cross di Maio, sponda di Ciabuschi e conclusione perentoria di Minicucci che vale l’immediato 0-1. Può sembrare l’inizio di una cavalcata, ma il Notaresco reagisce appena un minuto più tardi: Quacquarelli fa partire un tiro-cross beffardo e poco voluto che si incassa alle spalle di un sorpreso Pompei. Il primo tempo procede a strappi, ma prima del duplice fischio arriva la svolta: Di Cairano, già ammonito, commette un fallo ingenuo e si becca il secondo giallo con conseguente espulsione. Nella ripresa l’Atletico prova ad approfittare della superiorità numerica, ma il Notaresco si chiude bene. Al 12’ viene ristabilita la parità numerica: Camilloni commette fallo da ultimo uomo ed anche lui si vede sventolare il cartellino rosso sotto al naso. Con più spazi ed un Notaresco non rintanato nella propria metà campo, l’Atletico Ascoli riprende coraggio ed al 32’ arriva il nuovo e decisivo vantaggio: è Ciabuschi, su sviluppo di calcio d’angolo, a trovare l’1-2 che regala il successo alla squadra ospite.