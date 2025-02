L’Atletico Mariner ribalta il Montegranaro. Picciola e Tassi rispondono a Tonucci

Atletico Mariner 2 Montegranaro 1

ATLETICO MARINER: Amato, Marucci, Luciani, Sharif (20’ st Lalaj), Kiwobo, De Vito, Lorenzoni (42’ st Oddi), Picciola (15’ st Verdesi), Rodriguez (46’ st Bontempi), Napolano, Tassi (36’ st Raggio). All. Puddu

MONTEGRANARO: Taborda, Pagliarini (35’ st Rotondo), Alidori, Urbinati, Capodaglio, Rozzi (7’ st Mancini), Perpepaj, Capponi (23’ st Gonzalez), Jallow (27’ st Di Matteo), Tonuzi, Mangiacapre (7’ st Iuvalè). All. Mengo

Arbitro: Tasso di Macerata (assistenti: Piccinini e Belogi di Ancona)

Reti: 10’ Tonuzi, 34’ Picciola, 35’ st Tassi

Vittoria in rimonta per l’Atletico Mariner sul Montegranaro che permette alla squadra di mister Puddu di continuare a sperare nella salvezza.

La cronaca. Inizia male la gara dei padroni di casa che al 10’ sono già sotto per un’invenzione di Tonuzi che vede il portiere avanti e da centrocampo realizza il gol capolavoro. L’Atletico colpito a freddo sbanda e al 14’ è bravo Amato a fermare un colpo di testa di Urbinati. Al 17’ la replica dei locali con un colpo di testa a lato di Rodriguez da buona posizione. Al 23’ una punizione di Napolano, deviata dalla barriera, sfiora la traversa, mentre un minuto dopo solo una miracolosa deviazione di Pagliarini nega la rete al capitano locale. L’Atletico Mariner pareggia al 34’: ancora un tiro di Napolano che colpisce il palo e tap-in vincente di Picciola. Allo scadere un tiro incrociato di Tonuzi termina di poco a lato.

La ripresa vede un Atletico più propositivo, mentre il Montegranaro si limita a controllare. La girandola dei cambi smuove le acque e al 25’ st Atletico pericoloso con un tiro a giro di Lalaj che sorvola la traversa. Al 35’ st la rete della vittoria: ennesimo pallone in area di Napolano, Verdesi tocca per Tassi che di prima intenzione mette in rete. Nei minuti finali Montegranaro proiettato in avanti alla ricerca del pari, ma L’Atletico regge l’urto e può festeggiare.