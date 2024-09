L’Atletico si lecca le ferite. Ci sarà subito la rivincita

Al termine del match perso ai rigori contro la Sambenedettese, che è costato l’eliminazione dalla Coppa Italia, il più amareggiato in casa Atletico Ascoli era l’attaccante Francesco Maio. Sua la punizione nei minuti di recupero che ha costretto il portiere rossoblù ad una straordinaria deviazione in corner, e suo l’errore dal dischetto che alla fine è risultato determinante ai fini dell’eliminazione dalla Coppa. Ma capita anche ai migliori di fallire un calcio di rigore e tutta la squadra è poi andata ad abbracciarlo e ad incoraggiarlo. Avrà modo di rifarsi. Amareggiato anche il portiere Thomas Pompei appena rientrato in bianconero dopo il ritorno al Cosenza per fine prestito e inserito da mister Seccardini proprio nei minuti di recupero al posto del giovane Filippo Galbiati. Una decisione che ha suscitato non poche perplessità, perché certo potrebbe demoralizzare il classe 2006 che pure si era ben comportato durante il match.

Galbiati, proveniente dalle giovanili di Piacenza e Cremonese, si era unito una settimana fa alla compagine del patron Graziano Giordani dopo aver impressionato durante il ritiro estivo in Umbria. Galbiati, nonostante la giovane età, aveva comunque già dimostrato qualità tecniche notevoli che hanno convinto la dirigenza dell’Atletico Ascoli a puntare su di lui. Insomma, avrebbe meritato lui di provare a pagare i rigori decisivi. Il tecnico Seccardini ha provato la mossa a sorpresa, forse anche scaramantica, che però non ha funzionato. Come spesso capita quando gli allenatori fanno entrare gli specialisti nel calciare i rigori a fine gara e poi sono proprio loro a sbagliare, la mossa Pompei non è servita ad evitare l’eliminazione. Thomas Pompei anche lui classe 2006, nato a San Benedetto e cresciuto nelle giovanili della Sambenedettese prima di approdare a Cosenza due anni fa, ci teneva a far bene contro la sua ex squadra, ma in realtà solo in una occasione è riuscito ad intuire la direzione del rigore, a toccare il pallone senza però evitare la rete.

Archiviata così la Coppa Italia, i bianconeri si ritroveranno oggi per iniziare a preparare la sfida di domenica pomeriggio alle ore 15 sul sintetico del Don Mauro Bartolini a Monticelli per la prima giornata del campionato di Serie D Girone F. Una immediata rivincita contro i rossoblù su una superficie diversa e con motivazioni diverse.

Valerio Rosa