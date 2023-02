L’attesa è quasi finita: domani inizia il Carnevale

Ancora ventiquattro ore e, dopo due anni di stop forzato causato dalla pandemia di Covid e dalle restrizioni, avrà inizio l’attesissima edizione 2023 del Carnevale di Ascoli. I tradizionali e coloratissimi lampadari della festa sono stati posizionati in piazza del Popolo e la città è già in pieno clima carnascialesco. Al lavoro in queste ore per completare gli ultimi dettagli delle maschere, i gruppi e le macchiette che dalla giornata di sabato animeranno le vie e le piazze del centro storico. Da quelli iscritti al concorso mascherato organizzato dall’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’ a quelli che invece non hanno intenzione di prendere parte alla gara, le aspettative sono di una partecipazione numericamente importante.

A cominciare da quella al Carnevale delle scuole che, domani mattina, in piazza del Popolo, aprirà questa edizione della manifestazione con migliaia di studenti in maschera. Intanto, proprio a proposito del concorso mascherato, quest’anno è stato sicuramente battuto ogni record in fatto di età anagrafica dei partecipanti.

Nel primo giorno di iscrizioni, ovvero lunedì, tra i componenti dei gruppi che hanno ufficializzato di concorrere c’è anche una donna di ben 90 anni, che potrebbe essere la più longeva partecipante di sempre a un Carnevale, a livello nazionale e non solo. Si tratta di Annunziata Simonetti, della Nenziatella, 90 anni portati benissimo, nata ad Offida e residente a San Benedetto.

Tutto nasce quando, qualche anno prima della pausa per la pandemia, per non restare sola aveva più volte accompagnato la figlia alle riunioni organizzative per realizzare una mascherata di gruppo per il Carnevale ascolano. E da questi incontri è nata ora l’idea di iscrivere la signora Annunziata, insieme alla figlia, tra i componenti di uno tra i gruppi storici del Carnevale di Ascoli per il concorso in maschera di quest’anno. "Il Carnevale di Ascoli – dice il sindaco Marco Fioravanti – è energia e vitalità, entusiasmo e divertimento. Con la sua forza dirompente è in grado di coinvolgere persone di tutte le età: ecco perché la presenza da record di Nenziatella rappresenta un grandissimo vanto per la nostra manifestazione storica". "La presenza della signora Annunziata, che a 90 anni si maschererà e parteciperà al concorso – conclude Marco Olori, presidente dell’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’ – rappresenta un segnale importante per fare comprendere le caratteristiche e le qualità di questo nostro Carnevale, ovvero che è per tutte le generazioni".

