L’attività chiude dopo oltre 60 anni

Dopo più di sessant’anni di storia, a Roccafluvione chiude l’attività di ‘Frutta e Verdura’ di Ida Apostoli. Un punto fermo per il paese dal 1960, un esercizio commerciale portato avanti dalla stessa Ida, e dalla sua famiglia prima di lei, con onestà, correttezza, disponibilità e serietà. "Si spegne una luce in paese, una luce che vediamo accesa da anni e anni, una certezza – commenta il sindaco Emiliano Sciamanna –. Questo dispiace a tutti noi, ma sicuramente per Ida è arrivato il momento del riposo con la meritata pensione". L’amministrazione comunale di Roccafluvione, nelle ultime ore, ha ringraziato commossa con una targa Ida Apostoli. A recarsi dalla commerciante, nell’ultimo giorno di lavoro, sono stati il sindaco Emiliano Sciamanna, la Pro Loco, il parroco Don Rodolfo e alcuni dei tanti clienti che da anni si servono delle primizie e dei buoni sapori dell’attività Apostoli.