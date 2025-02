L’atto aziendale dell’Ast nel mirino. Il Nursind: "Mancano i contenuti"

Il segretario provinciale del Nursind, Maurizio Pelosi, ha espresso forti perplessità sull’Atto Aziendale presentato dalla direzione dell’Ast di Ascoli, definendolo "un documento ambizioso nelle intenzioni ma carente nei contenuti concreti" evidenziando l’assenza di dettagli sulle modalità di attuazione delle nuove strategie sanitarie regionali, lasciando dubbi su risorse economiche, personale e organizzazione. Un punto critico riguarda il mancato approfondimento sul funzionamento delle Case della Comunità, degli ospedali di comunità, delle Centrali Operative Territoriali e delle Unità di Continuità Assistenziali, che restano citati solo in modo generico. Inoltre, il Nursind contesta la soppressione di alcune Unità Operative Complesse e, in particolare, del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche, una decisione ritenuta in contrasto con le normative regionali. "Sul fronte organizzativo, il nuovo Dipartimento Orto-Neuro-Motorio-Riabilitativo potrebbe rappresentare un’idea interessante, ma mancano ancora dettagli chiari su mission e progettualità. Al contrario – prosegue Pelosi – desta preoccupazione l’aumento degli incarichi dirigenziali: le Strutture Complesse sanitarie passano da 50 a 67 e le Strutture Semplici Dipartimentali da 15 a 16. Pelosi ironizza sul rischio di creare "generali senza esercito", con un aumento di ruoli dirigenziali senza un corrispondente potenziamento delle risorse operative". Il sindacato denuncia un diffuso malessere tra il personale sanitario, che si sente deluso e disorientato. "Problemi cronici come liste d’attesa lunghe, carichi di lavoro eccessivi e la fuga di professionisti verso il settore privato o l’estero restano irrisolti. A conferma delle criticità sistemiche, il Consiglio di Stato si è recentemente pronunciato a favore del Nursind sul tema della trasparenza, evidenziando problemi di gestione". Infine, il Nursind critica la rapidità con cui l’Atto Aziendale è stato ufficializzato con una determina il 31 gennaio 2025, senza un adeguato coinvolgimento degli stakeholder. Secondo Pelosi, un confronto preventivo avrebbe migliorato la qualità del documento. Concludendo, il segretario del Nursind definisce il risultato "una montagna che ha partorito un topolino malfermo sulle proprie gambe".