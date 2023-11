L’attore Giorgio Colangeli ospite al Margherita per il film di Cortellesi

Domenica l’attore Giorgio Colangeli sarà ospite al Cinema Margherita di Cupra Marittima alle ore 18.10 e alle ore 21 per parlare di uno dei film italiani più amato degli ultimi anni, "C’è ancora domani" di Paola Cortellesi, di cui è interprete insieme alla regista, a Valerio Mastrandrea, Romana Maggiora Vergano, Francesco Centorame e Vinicio Marchioni. "È davvero un onore poter parlare del film con chi l’ha fatto, e siamo contenti di ospitare un maestro di grande spessore come Giorgio Colangeli – afferma la responsabile del Cinema Margherita Caterina Di Girolami – un amico della nostra terra, dalla quale sono partite molte collaborazioni con attori ed autori". Giorgio Colangeli è stato invitato a partecipare a due proiezioni del film a Cupra Marittima per parlare con il pubblico del grande successo del film e per discuterne i tanti delicati temi che tratta. Costo del biglietto è di 6,5 euro.