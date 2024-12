L’aula magna diventa auditorium. Spinetoli, il progetto per l’ex scuola

L’aula magna dell’ex scuola media ‘Giovanni XXIII’ avrà nel futuro una nuova veste: diventerà un auditorium. Ad annunciarlo il sindaco di Spinetoli Alessandro Luciani. Il comune di Spinetoli infatti ha approvato, martedì scorso, il progetto di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione dell’aula magna dell’ex scuola media Giovanni XXIII a Pagliare. Il progetto consiste nella realizzazione di una struttura funzionalmente e strutturalmente indipendente, adibita ad auditorium, che avrà circa 200 posti a sedere. La realizzazione avrà un importo complessivo di 1.140.000 euro. L’idea è che lo spazio polifunzionale possa comprendere al suo interno attività culturali (teatro, ci-nema, mostre), didattiche, oltre che convegni ed eventi organizzati dalle istituzioni, dalle scuole e dalle associazioni e possa ospitare anche il consiglio comunale. La demolizione segna per i nostalgici legati alla scuola, che ha visto passare tantissime generazioni di alunni, insegnanti ed operatori, un pizzico di la malinconia. La scuola media ‘Giovanni XXIII’ è stato per anni un edificio moderno, che si distingueva non solo per lo spazio, ma anche per il pregevole basso rilievo sistemato all’entrata, realizzato dall’artista locale Alfio Ortenzi. Il sindaco Alessandro Luciani ha dichiarato: "Cercheremo di valorizzare la scuola media, stiamo facendo spending review, puntiamo sulla riqualificazione della palestra e dell’aula magna, ma vogliamo anche rigenerare l’intero edificio per fare un centro unico socio sanitario, l’obiettivo – prosegue – è di riunire tutti gli uffici sparsi sul territorio, compresi quelli dell’Unione dei Comuni, i locali sanitari qui. Si tratta di un progetto ambizioso, che avrà i suoi tempi, che non saranno brevi, un progetto ambizioso. Il nuovo edificio sarà realizzato grazie a finanziamenti propri e del Pnrr. Per quanto riguarda la palestra abbiamo ottenuto un fondo di 800 mila euro, grazie al Pnrr, mentre l’aula magna abbiamo fatto un bando. L’auditorium rappresenta una struttura, strategica, importantissima per tutte le attività del paese e anche per le attività dell’amministrazione comunale".

Maria Grazia Lappa