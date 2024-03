"L’aumento del Cda della Start va segnalato alla Corte dei Conti"

La partita per il vertice della Start è stata fra i protagonisti del consiglio comunale di ieri, nel quale sono state chieste delucidazioni sul rinnovo del cda della partecipata, soprattutto per quanto riguarda l’aumento dei componenti e l’assenza di donne. La questione è stata al centro di un recente dibattito politico, per il fatto che l’assemblea del 20 febbraio ha premiato le posizioni di Ascoli e San Benedetto, non certo quella della provincia. Da una parte Paolo Canducci, e parallelamente anche Giorgio De Vecchis, Luciana Barlocci e Annalisa Marchegiani hanno chiesto al sindaco come mai il cda sia stato allargato da tre a cinque componenti, se ciò configuri nuovi costi e perché non sia stato nominato neanche un componente femminile. "L’ampliamento è stato deciso ai sensi dello statuto della Start – ha risposto Canducci - ed è stata una scelta assunta all’unanimità, visto il rilevante lavoro che attende la società, nonché i numerosi impegni di partecipazione a future gare. Faccio inoltre presente che anche il precedente cda della Start era composto integralmente da figure maschili, e che la normativa sull’equilibrio di genere è applicabile sulle società a controllo pubblico: la Start non rientra in questo novero". Su questo punto, il consigliere Simone De Vecchis ha lasciato rumorosamente l’emiciclo. Come non ricordare, infatti, che la Start è detenuta dalla provincia per il 32,96%, dal comune di Ascoli per il 32,24%, dal comune di San Benedetto per il 28,79% e da altri otto enti municipali, per un’ulteriore quota del 6,01%? E la minoranza, infatti, lo rammenta. "E allora chi controlla questa società? – ha replicato Giorgio De Vecchis – Nella Start non ci sono soci privati. Quello che oggi è stato detto è da segnalare alla Corte dei Conti. E ritengo che questa interrogazione debba essere trasformata in mozione, per affermare il controllo pubblico della Start". Per quanto riguarda la questione finanziaria, sono anche previsti maggiori costi. Della vicenda, insomma, dovrebbe essere interessata anche la magistratura contabile, già tirata in ballo dalla minoranza in diverse occasioni. Nell’assemblea dei soci di due settimane fa, a livello di nomine, ha prevalso lo schema che riconferma Enrico Diomedi alla presidenza della Start, nonché Raffaele De Chiara e Davide Straccia, con quest’ultimo che assurge alla carica di vicepresidente. Le new entries del cda sono invece Arrigo Silvestri e Leonardo Grossi. Niente da fare invece per Andrea Manfroni, che era stato sostenuto dalla provincia.

Giuseppe Di Marco