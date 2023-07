"L’aumento della Tari? Si paghi in base all’Isee"

Continua a far discutere la manovra sulla Tari licenziata nel consiglio comunale di lunedì scorso: l’aumento, per le utenze familiari e non domestiche non è piaciuta nemmeno un po’ alla minoranza, che ha fatto presente come le maggiorazioni siano state contenute per l’aumento della platea di contribuenti. A proporre un’analisi di quanto fatto dal comune è Andrea Traini: "Dalla documentazione allegata – commenta l’ex assessore al bilancio – abbiamo appreso che il costo complessivo della Tari, per l’anno in corso, è passato da 11.736.000 euro a ben 13.187.000 euro con un aumento esponenziale rispetto al passato: parliamo infatti di un aumento di circa il 12%. È vero che ci sono stati dei costi maggiori per il conferimento fuori bacino e per l’aumento dei costi energetici e dell’inflazione, ma è anche vero che non dobbiamo limitarci a fare dei meri calcoli ragionieristici per far semplicemente riportare i conti, perché per questo non è necessaria la politica". L’aumento complessivo si tradurrà in un aumento dell’8% per le utenze domestiche e del 6% per gli esercizi commerciali "ma facendo bene i conti, qualcosa non riporta – continua Traini – Tutto ciò si verifica solo perché da quest’anno, grazie agli ultimi indirizzi forniti dall’Arera, è stato possibile aumentare la platea dei ‘contribuenti Tari’, perché altrimenti l’aumento sarebbe stato ancora superiore". La manovra, al meloniano, risulta indigesta: "A questo punto una domanda mi sorge spontanea – dice ancora il consigliere - Siccome il prossimo anno non ci sarà un nuovo aumento della platea dei contribuenti Tari, come avvenuto quest’anno, quali saranno le azioni che l’amministrazione intenderà mettere in campo per evitare un nuovo salasso? L’assessore al bilancio è ancora convinto della bontà dell’iniziativa di ridurre la Tari senza fare riferimento all’Isee familiare? Io credo che la soluzione vada ricercata nel cambio di passo nei rapporti con il gestore del servizio, con l’Ata provinciale, anche per cercare di sbloccare le autorizzazioni per il piano industriale, e con l’attuazione della tariffa puntuale". Traini ricorda come nel 2019, poco prima che iniziasse la pandemia, i mastelli fossero stati consegnati in quasi tutta la città, e come dopo il periodo di rodaggio, si sarebbe dovuto partire con la tariffa puntuale: "Ad oggi – conclude il consigliere - non è dato sapere a che punto sia tale percorso e, soprattutto, se c’è ancora la volontà politica di attuare tale iniziativa. Come già dissi in occasione del consiglio di aprile, tale situazione stride un po’ con quanto apparso sulla stampa qualche tempo fa, ossia che l’Ata-Ato5 sarebbe riuscita ad intercettare ben 15 milioni di euro di Fondi Pnrr, mentre ai nostri cittadini si chiedono sempre nuovi importi da pagare".

Giuseppe Di Marco