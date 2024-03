Laura. Abruzzetti al comando

Laura Abruzzetti, 35 anni, è la prima donna al comando di un rimorchiatore nel porto di Ancona. Ma non è solo la prima a traghettare le navi in entrata e in uscita dal porto dorico, è la prima nel sistema portuale dell’Adriatico. Di Porto Sant’Elpidio, la giovane donna che si è conquistata, con caparbietà e determinazione, il titolo di Comandante Abruzzetti, ha una grande passione per il mare ed è riuscita a farne il suo lavoro. Vanta una lunga esperienza in campo marittimo, è stata imbarcata a bordo di navi petroliere, nell’Oceano Indiano, nell’esercito, nell’Accademia della Marina Mercantile, sulle navi passeggeri, sempre con equipaggi di soli uomini. Ma con la competenza e la professionalità maturate nel tempo, la Comandante Abruzzetti si è fatta sempre rispettare, dimostrando di sapere il fatto suo. E intanto ha collezionato ricordi bellissimi, come la vista dell’aurora boreale mentre era in navigazione.