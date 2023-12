Lauro: "E’ un momento difficile. De Angelis: "Campionato lungo"

"E’ un momento difficile, di difficoltà, bisogna avere l’onestà di dirlo, di mettersi in discussione, come sono in discussione io, devono essere in discussione i giocatori e l’allenatore. Non lo dico perché domani cambieremo l’allenatore ma perché per migliorare bisogna mettersi sempre in discussione. Non cerchiamo alibi. Lauro non è in discussione. Siamo a tre punti dalla vetta, vogliamo lottare, saremo lì fino alla fine al di la del fatto che tutti ci danno per morti". Maurizio Lauro confermato sulla panchina della Samb. Un’ora di riunione per la dirigenza della Samb. Il presidente Vittorio Massi negli spogliatoi si sarebbe anche sfogato al termine della sconfitta interna con al Vigor Senigallia. A parlare in sala stampa il ds Stefano DE Angelis: "Il mercato? Abbiamo le idee chiare, la società non si tirerà indietro, il campionato non è finito anche se oggi (ieri, ndr) la botta è tosta, ma abbiamo la testa dura. Il presidente? E’ arrabbiato, è un tifoso, fa sacrifici, come tutti i tifosi che sono arrabbiati e delusi". Prima sconfitta in casa, tra l’altro per la Samb. "Credo – ha commentato proprio il tecnico Maurizio Lauro – che questa sia stata una delle più belle partite, propositive , squadra aggressiva come non mai, gara impattata bene, però bisogna fare gol ed essere più solidi, più tosti ed equilibrati, più smaliziati con una squadra di gamba come la Vigor, brava nelle ripartenze, perchè se non segni puoi subire gol. Cardoni purtroppo si è fatto male , aveva questo fastidio dopo Roma, poi secondo me gli e venuto fuori di nuovo. Abbiamo dovuto per forza cambiare modulo. Tourè è stato bravo". E ancora: "Abbiamo continuato a far bene e a giocar bene, dobbiamo essere più bravi a fare i gol che dobbiamo fare, Tourè ha fatto anche tanto, non parla la nostra lingua e neppure l’inglese. Ha fatto molto bene, poteva anche fare gol. Ora dobbiamo ricaricare le pile, staccare un attimo, siamo arrivati mentalmente un po’ stanchi, abbiamo bisogno di recuperare e poi sicuramente avremo degli innesti, per ripartire forte e fare un girone di ritorno migliore di quello che abbiamo fatto. In questo siamo partiti bene ma alla distanza siamo calati. Oggi (ieri, ndr)? Credo ci sia stato un calo anche fisico, con i difensori calati nel finale, quando crei così tanto devi essere bravo a chiuderla ma siamo arrivati stanchi. Un po’ cotti sul finale di stagione".

Dunque la Samb ora avrà tempo di riflettere e riposare in questa sosta. Attende il centrocampista Bontà e probabilmente anche l’esterno d’attacco della Recanatese Daniel Giampaolo che ieri pare fosse al Riviera delle Palme. In tribuna anche diversi allenatori quali Alessandrini, Bolzan e Cudini, quel Cudini in pole questa estate proprio per allenare la Samb.

s. v.