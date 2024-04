Lauro replica a Massi: "Parlare dopo è facile"

C’è maretta a fine partita. Maurizio Lauro replicha alle critiche del patron Massi che avrebbe voluto in campo Barberini e la stessa squadra vista contro il Chieti. "Sto con i ragazzi durante tutta la settimna e mando in campo chi vedo più pronto. avevo bisogno di giocatori con caratteristiche diverse rispetto alla partita di Chieti. Poi il risultato non ha pagato, ma parlare dopo è sempre facile". Il discorso si sposta sulla classifica che, inevitabilmente, piange. Due sconfitte esterne, con Campobasso (a dicembre) e L’Aquila, ed ecco che sembra sfumato un sogno cullato per tutta la stagione. "L’aritmetica non ci condanna ancora, domenica dovremo essere bravi e motivati per giocarci una partita importante".