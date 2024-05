L’auspicio di Papetti:: "Va restaurata in fretta"

"Bisogna restaurarla in fretta ed utilizzarla". Questo l’auspicio espresso ieri mattina dal professor Stefano Papetti che ha effettuato un sopralluogo nella chiesa di Sant’Angelo Magno alla Piazzarola, vandalizzata da soggetti al momento ancora sconosciuti. Giusto due settimane fa la Conferenza Stato Regioni ha approvato il finanziamento da 2 milioni di euro per il recupero della chiesa di Sant’Angelo Magno. Lo stanziamento verrà inserito in un apposito decreto ministeriale che dovrà essere vagliato e registrato dalla Corte dei Conti. Il finanziamento permetterà di dar seguito al progetto definitivo-esecutivo già approvato dalla nostra giunta tempo fa e si sposa con l’intervento di realizzazione del Polo Scientifico, Tecnologico e Culturale presso l’area nord di questo storico e importante complesso che nelle intenzioni del Comune di Ascoli deve tornare al suo antico splendore, grazie ad un complesso di grande rilevanza artistico-culturale, purtroppo gravemente lesionato dal terremoto.

Si è dunque in attesa del riscontro che verrà dato dalla Corte dei Conti dopo il pronunciamento della Conferenza Stato Regioni, ma recentemente il sindaco Fioravanti si è detto "fiducioso". "Danni seri alle opere d’arte non ce ne sono, anche perché quelle più importanti non sono più a Sant’Angelo Magno, visto che sono state messe in sicurezza dopo il terremoto del 2016, quando la chiesa è stata chiusa e lo è tuttora in attesa che inizino i lavori di restauro. I fondi – prosegue Papetti – sono stati stanziati dal ministero e quindi credo che prima possibile i lavori di ristrutturazione del complesso potranno avere inizio. Potevano portare via cose, ma non l’hanno fatto; in definitiva si è trattato di puro vandalismo visto che sono state danneggiate le canne dell’organo, che comunque doveva essere restaurato. Hanno tirato fuori i paramenti dalla sacrestia".

Tra i primi ad accorrere don Luigi Nardi a cui ha fattoseguito il parroco della chiesta di sant’Angelo Magno don Beniamino Ricciotti. "Sono entrati in chiesa non dalla cancellata che è rimasta chiusa così come il portone, ma dalla parte dell’ex ospedale, attraverso l’accesso che dà sull’ex complesso dell’ospedale vecchio – racconta don Luigi – si è trattato di mero vandalismo".

Peppe Ercoli