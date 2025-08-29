L’auto senza assicurazione diventa un caso

Maledetti Beach Boys
CronacaL’auto senza assicurazione diventa un caso
29 ago 2025
GIUSEPPE ERCOLI
Cronaca
Un veterinario ascolano stava andando a svolgere il proprio lavoro utilizzando l’auto di servizio messagli a disposizione dall’Ast ma quando è stato fermato dagli agenti della Polizia municipale di Ascoli ha scoperto di viaggiare su una vettura priva di assicurazione. E’ stato il ’Targa System’ a permettere agli agenti della Caserma Giuseppe Dionisi di scoprire l’infrazione. Il sistema in questione è in grado di rilevare, attraverso la scansione della targa, irregolarità come auto rubate, poste sotto sequestro o inserite nella black list della Polizia, veicoli circolanti senza copertura assicurativa e revisione (il caso dell’auto di servizio dell’Ast). Permette inoltre di riconoscere i veicoli intestati a ’prestanome’ e utilizzati nei reati, a tutto vantaggio della sicurezza urbana completa e della tranquillità totale dei cittadini. L’Ast di Ascoli noleggia le vetture di servizio ma in qualche caso decide, a fine leasing, di acquistarle. "A fine noleggio abbiamo deciso di acquistarla, nel senso che l’Ast ha ritenuto conveniente operare un riscatto – spiega l’ingegner Giovanni Ferrari, direttore dell’Area Dipartimentale Patrimonio – Molto semplicemente c’è stato un malinteso fra i vari uffici: nel giorno in cui è avvenuto il passaggio di proprietà, la società di noleggio ha sospeso la copertura assicurativa del veicolo, abbiamo richiesto quella prevista dai nostri uffici, ma non è scattata l’efficacia, per motivi che stiamo cercando di capire. Qualcosa noi vari passaggi chiaramente non ha funzionato, ma si dovrebbe trattare di un caso isolato, anche se – conclude Ferrari – stiamo effettuando verifiche anche su altre vetture acquistate dall’Ast a fine noleggio".

p. erc.

