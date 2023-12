L’auto si ribalta, traffico in tilt sul lungomare

L’auto si ribalta sulla corsia nord del lungomare ed il traffico, molto intenso, va subito in tilt. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri all’altezza dello stabilimento balneare dei militari. Una donna, C. T. di 56 anni, alla guida di una Citroen, a causa di una presunta distrazione ha colpito di striscio un’auto in sosta, che ha fatto da trampolino, causando il cappottamento dell’utilitaria. La conducente è rimasta contusa. I passanti l’hanno aiutata ad uscire dall’abitacolo ed è stata poi messa in sicurezza da una dottoressa che si trovava in zona. Scattata la macchina dei soccorsi, sul posto è arrivato un equipaggio della Potes-118, una pattuglia della polizia locale e una squadra dei vigili del fuoco. Il lungomare è stato chiuso e la corsia, già interessata da incolonnamenti per via dei tanti visitatori che si recavano alla Fiera di Santa Lucia, nel centro di San Benedetto, è rimasta bloccata a lungo. Lentamente in molti sono riusciti a sfuggire alla morsa, riversandosi nei sottopassi ferroviari, finendo per intasare la viabilità sulla statale Adriatica e nel centro cittadino. La paziente è stata stabilizzata e trasportata al Pronto soccorso in codice giallo a seguito dei traumi subiti. Danni importanti per i mezzi coinvolti.