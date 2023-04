L’Autostrada torna libera per le festività Da domani al 2 maggio rimossi i cantieri

Nel rispetto degli accordi, la società Autostrade per l’Italia ha comunicato che per le ricorrenze del 25 Aprile e del 1 Maggio nel tratto fra Pedaso e Val di Sangro, saranno rimossi i cantieri e ripristinata la viabilità su tutte le corsie disponibili. Il dispositivo scatterà alle 6 di domani e si protrarrà fino alle 22 del 2 maggio. L’azione tesa a garantire una maggiore fluidità del traffico in occasione dei ponti delle due festività in cui si prevedono forti incrementi dei flussi veicolari, era prevista dal cronoprogramma condiviso con le Istituzioni locali, sotto la supervisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Grazie all’interruzione delle lavorazioni sarà pertanto rispristinata la viabilità su tutte le corsie disponibili sia in direzione Nord sia in direzione Sud. Dal 3 maggio le lavorazioni riprenderanno secondo il piano condiviso con il Ministero e le istituzioni del territorio. I cantieri operativi rientrano nel programma nazionale di ammodernamento e potenziamento che Autostrade per l’Italia sta portando avanti.