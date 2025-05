L’autovelox sulla Valtesino tiene ancora banco

L’Autoscan- speed posto lungo la Valtesino di Ripatransone e che per molto tempo ha fatto ‘mèsse’ di sanzioni finite nelle casse del Consorzio Marche di polizia locale e in quelle del comune di Ripatransone, continua a tenere banco. Nel consiglio comunale del 12 marzo si è accesa la discussione in particolare sulla presunta mancanza di omologazione dell’apparato, secondo la minoranza ‘Progetto paese’, che in materia ha presentato una interrogazione sulla legittimità delle sanzioni elevate fino ad agosto dell’anno scorso. Ciò nonostante la Corte di Cassazione avesse dichiarato nulle le multe emesse da dispositivi non omologati. I membri di Progetto paese non giudicano soddisfacenti le risposte dell’Amministrazione, né in merito all’omologazione dell’apparecchio, né sulla petizione popolare che ne richiedeva la rimozione. Secondo la minoranza le risposte degli amministratori hanno suscitato indignazione tra consiglieri e tra i cittadini. Progetto Paese ha anche denunciato il mancato controllo del Comune sull’operato del Consorzio Marche di polizia locale. Il consigliere Pierantozzi ha presentato la richiesta di accesso agli atti ma a distanza di due mesi non c’è stata risposta.