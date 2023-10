L’autunno non arriva, il garbino fa altri danni. Albero cade su fili elettrici, a rischio un canile

Estate infinita, temperature fino a 27 gradi all’ombra e violento vento di garbino che ingrossa il mare e spezza gli alberi. La velocità del cambiamento climatico anche nel Piceno sta raggiungendo una velocità sconvolgente, e di autunno, anche per i prossimi giorni, non ci sarà traccia. E intanto continuano i danni.

Ieri è stata una giornata di grande lavoro per i vigili del fuoco che fra Ascoli e la vallata hanno dovuto fare decine interventi, per lo più dovuti al vento che ieri ha soffiato veramente ad alta velocità procurando seri disagi. L’intervento più impegnativo in città è avvenuto a Venagrande dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per un cavo dell’Enel caduto vicino ad ad un canile che ha messo a rischio anche la vita dei poveri animali che vi sono ricoverati. L’intervento ha avuto successo e dunque nessun cane ha subito conseguenze per l’accaduto, ma i timori sono stati davvero tanti. Molti gli interventi in tutto il territorio, di varia entità; a Marino del Tronto è caduto un grosso albero che fortunatamente non ha colpito alcuna persona visto che in quel momento non passava nessuno. Danneggiata invece un’auto in sosta. I vigili sono stati impegnati per liberare la strada e ripristinare la viabilità. Sono tanti gli interventi per danni causati dal vento che si sono protratti fino a tarda sera visto che a lungo le raffiche di vento hanno spazzato l’ascolano.