L’Avis brinda ai giovani donatori "La metà dei nostri soci ha meno di 35 anni"

Appuntamento con l’assemblea annuale dell’Avis nella sala del Comune di di Monte San Pietrangeli.

Dopo i saluti istituzionali da parte dell’assessore alla cultura Marco Pazzelli, il presidente dell’Avis Massimo Toscana ha illustrato il consuntivo 2022 e guardato ai progetti futuri dell’associazione.

"Molte le attività previste per il 2023 – ha sottolineato Toscana – dalla sensibilizzazione alla donazione attraverso i social alla presenza in tutte le manifestazioni cittadine, fino alle scuole dove a breve riprenderemo le attività di formazione e sensibilizzazione alla donazione. Confortanti anche i dati. Nel 2022 sono diventati donatori undici nuovi iscritti, tutti di età inferiore ai 30 anni. In questo senso il lavoro svolto negli ultimi anni sta portando ottimi frutti e l’atteso ricambio generazionale che ci aspettiamo. Pensiamo ad esempio che oltre la metà dei soci donatori, esattamente il 53%, è formato da persone di età inferiore ai 35 anni".

Sono cresciute anche le donazioni. "Dalle 129 del 2021 alle 144 dello scorso anno Ha aggiunto il presidente – , con un aumento di oltre il 10%. E, tra queste voglio sottolineare che sono aumentate di molto anche le donazioni di plasma". Molti elogi sono stati rivolti dal vicepresidente dell’Avis regionale Giovanni Lanciotti, e dalla presidente Avis provinciale Elena Simoni nei confronti della sezione di Monte San Pietrangeli, ringiovanitasi in pochi anni e in controtendenza rispetto a quanto sta avvenendo a livello nazionale, dove si soffre invece un progressivo innalzamento dell’età di donazione.

Poi si è passati alla parte relativa ai conti. Il tesoriere della sezione, Marco Caponi, ha infatti illustrato il bilancio preventivo e quello consuntivo approvati ad unanimità dall’assemblea dei soci.

Alessio Carassai