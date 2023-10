L’Avis in difesa del cuore

In un’epoca in cui la salute è al centro di tutte le nostre preoccupazioni, l’Avis di Cupra Marittima si impegna a diffondere consapevolezza sulle malattie cardiache. Per far luce su questo importante argomento, l’Avis ha organizzato un evento straordinario dal titolo "Ascolta il Tuo Cuore", che vedrà la partecipazione del noto cardiologo Franco Pezzuoli. L’evento si terrà oggi alle 17,30 presso la Sala Consiliare del Comune di Massignano. Il dottor Pezzuoli condividerà le sue esperienze per educare il pubblico sulla prevenzione delle malattie cardiache e i fattori di rischio. Ci sarà l’introduzione della dottoressa Federica Del Prete che tratterà l’argomento: "Donare è anche prevenire". La conoscenza è la chiave per proteggere il nostro cuore – afferma Lara Amadio - e l’Avis di Cupra Marittima è determinata a fornire a tutti gli strumenti necessari per prendersi cura della propria salute cardiaca.