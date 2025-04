L’Avis incontra bimbi e ragazzi delle scuole

Nei giorni scorsi l’Avis Comunale di Grottammare ha incontrato i bambini dell’Infanzia, quelli della primaria ed i ragazzi della scuola secondaria di primo grado dell’istituto ‘Leopardi’. La bella iniziativa, tesa a sensibilizzare bambini e ragazzi alla donazione del sangue, ha visto impegnate le docenti Erica Perino ed Anna Pompei e con loro la biologa nutrizionista Silvia Pagliarini, la pedagogista Chiara Cinciripini. Per l’Avis sono intervenuti Andrea Scartozzi, Francesca Bonanno, Mariangela Chiappini. L’amministrazione comunale era rappresentata dalla consigliera Oriana Vitaletti. Donare il sangue comporta anche un’empatia nei confronti del prossimo e soprattutto nei confronti di chi è in una condizione di fragilità. L’incontro con l’Avis ha avuto anche una valenza educativa dei giovani verso una corretta alimentazione e a un sano stile di vita. I ragazzi, ora produrranno delle cartoline che saranno esposte nella sala del consiglio comunale, come ha annunciato la professoressa Perino. L’iniziativa, che rientra nella macro area di Educazione Civica, è un progetto di Istituto dal titolo: ‘Prendersi cura di se e degli altri’ e coinvolge tutti gli ordini della scuola di Grottammare dai più piccoli ai più grandicelli.