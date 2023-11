L’Avis promuove la gentilezza

Nel mese in cui si celebra la giornata della gentilezza, le classi 5A e 5B della scuola primaria di Castel di Lama (via Adige) hanno vissuto una mattinata all’insegna della gentilezza. La Croce Rossa di Castel di Lama con i suoi volontari ha distribuito 60 copie del ‘Diario della gentilezza’. Si tratta di un progetto della Croce Rossa che come scopo ha il trasmettere già da piccoli i valori della solidarietà, sensibilità, empatia e inclusione. Ogni giorno ciascun alunno dovrà fare un gesto gentile verso qualcuno e trascriverlo sul diario. "Viviamo in una società che dà sempre tutto per scontato - dice la presidente della Cri di Ascoli, Cristiana Biancucci -, soprattutto nei rapporti interpersonali. La gentilezza è un valore che deve essere recuperato". Nei prossimi giorni l’esperienza sarà ripetuta anche con le classi quinte del plesso di scuola primaria di largo Petrarca.