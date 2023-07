Lavorare con 40 gradi Il ricorso alla Cig è possibile

Chi può cerca ristoro al mare in riviera o nelle acque del Castellano, ad Ascoli e nell’interno. Ma c’è anche chi deve lavorare, nei limiti del possibile, nei tantissimi cantieri sparsi in città. Proprio di fronte all’ondata eccezionale di caldo si potrebbe far ricorso alle norme che giá prevedono la possibilitá di chiedere la cassa integrazione ordinaria in caso di temperature superiori a 35 gradi (anche se solo percepite) ma la procedura va attivata dal datore di lavoro e spesso questo non avviene perché magari si sta cercando di adempiere in tempo utile alle commesse nel caso ad esempio dell’edilizia o anche, nel caso specifico di Ascoli, di montare in tempo il gigantesco palco in piazza del Popolo per il concerto de Il Volo previsto per domani sera. "Quando si superano i 38 gradi il rischio di incidenti è superiore del 10-15%" hanno spiegato i sindacati Cgil, Cisl e Uil.

Nel Piceno ci sono diverse amministrazioni impegnate ad aiutare le persone più fragili ed i lavoratori all’aperto. Montalto ad esempio, ha anticipato l’inizio dell’orario di lavoro esterno alle sei del mattino per farlo terminare a mezzogiorno. "Per ridurre il rischio di danni alla salute dei lavoratori, dovuti all’eccessiva esposizione alle alte temperature – si legge nella delibera – Visto che è necessario e doveroso salvaguardare la salute del personale esterno; Condivisa l’esigenza di pervenire alla variazione dell’orario di servizio modificando l’ingresso e l’uscita per il periodo di caldo eccessivo dalle ore 6 alle ore 12".

A San Benedetto la Croce Rossa ha ricevuto molte richieste di persone per la consegna di farmaci a domicilio e per la Guardia Medica.

Ma. Ie.