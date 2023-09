’Lavorare meno, vivere meglio’. Alla Rinascita il libro di Durante

Presentazione del libro ‘Lavorare meno, vivere meglio. Appunti sulla riduzione dell’orario di lavoro per una società migliore e una diversa economia’ di Fausto Durante, venerdì, alle 17, alla libreria Rinascita. Dialogheranno con l’autore Barbara Nicolai, segretaria generale Cgil Ascoli, e Giuseppe Santarelli, segretario generale Cgil Marche. Fausto Durante, leccese, 64 anni, è attualmente segretario generale della Cgil sarda, è stato dirigente nazionale della Fiom, e coordinatore di dipartimento nazionale della Cgil. Il suo ultimo libro tratta un tema centrale nel dibattito pubblico: quello della riduzione dell’orario di lavoro.

"Questo è un tema su cui abbiamo necessità di riflettere, di discutere e confrontarci – dice Barbara Nicolai –. Sono richieste che stiamo portando avanti in quasi tutte le piattaforme per i rinnovi dei contratti nazionali, e sono centrali per noi. Per questo abbiamo deciso di organizzare questo momento di riflessione".