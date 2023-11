Lavoratori a Fidenza: denuncia dell’Ugl

Fumata nera in Prefettura, la Stef conferma i trasferimenti di tre unità lavorative dalla filiale di Ascoli a Fidenza. L’Ugl: "L’azienda privilegia la piattaforma logistica di Parma; è iniziato uno ’sfogliamento del carciofo’ che passando di trasferimento in trasferimento mira a depotenziare la filiale di Ascoli. Le OO.SS. erano rimaste sconcertate da un’improvvisa richiesta di trasferimento di 3 lavoratori a Fidenza; c’era lavoro per tutti nella filiale di Ascoli e c’erano vettori esterni a supplire domande aggiuntive. L’iniziativa della Stef di smaltire un presunto esubero con 3 trasferimenti che di fatto sono 3 licenziamenti, è apparsa subito infondata e disinvolta. Abbiamo chiesto sul tavolo della Prefettura la revoca dei 3 trasferimenti o almeno la loro sospensione; le OO.SS. hanno sottolineato che non vi sono le condizioni di mandare via 3 lavoratori quando Ascoli lavora ad organico completo. Metteremo in campo ogni iniziativa sindacale".