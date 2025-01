Lavoratori in ansia. Beko, al ministero incontro il 29 gennaio. Ma si teme un rinvio

Il 29 gennaio. E’ questa la data in cui dovrebbe svolgersi il tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy in merito alla vertenza Beko, a due mesi ormai dalla decisione della multinazionale di chiudere, tra gli altri, lo stabilimento di Comunanza a fine 2025 lasciando senza lavoro oltre 300 operai. La sensazione, però, è che il vertice possa slittare di qualche settimana, a metà febbraio. Inevitabilmente, cresce la preoccupazione tra i lavoratori, che giù lunedì scorso avevano manifestato davanti ai cancelli della fabbrica in occasione dello sciopero proclamato dalle sigle sindacali dei metalmeccanici. Un sacrificio, quello di rinunciare alla retribuzione di una giornata di lavoro, che le maestranze hanno voluto fare per cercare in ogni modo di convincere la multinazionale turca a tornare sui suoi passi e a salvaguardare lo stabilimento. La sede di Comunanza, infatti, è operativa da oltre mezzo secolo e ha scritto una pagina di storia per quanto riguarda la produzione delle lavatrici in Italia. La richiesta che il Governo, e in particolare il ministro Adolfo Urso in accordo ovviamente con i rappresentanti sindacali, ha rivolto ai vertici della Beko Europe (ex Whirlpool) è quella di rivedere i propri programmi. In prima linea, in questa battaglia per il lavoro e la dignità, c’è anche il sindaco comunanzese Domenico Sacconi.

"Continuo ad essere ottimista – ammette il primo cittadino –. Non ci sono gli elementi per poter chiudere uno stabilimento che funziona e proseguiremo nel far valere le nostre ragioni. Con le ultime festività natalizie, logicamente, si sono abbassati i riflettori su questa vicenda. Ma il sottoscritto non si è mai fermato e ho avuto diverse interlocuzioni con il governatore Francesco Acquaroli, il sottosegretario Lucia Albano e il senatore Guido Castelli. Credo che, prima di tornare al tavolo del ministero, si debbano avere le idee chiare sulle iniziative da intraprendere e presentarci lì con tutti gli strumenti necessari a trovare insieme una soluzione. Siamo costantemente sul pezzo e, quando verremo convocati, ci faremo trovare pronti. Ribadisco – conclude Sacconi –: la Beko non può chiudere".

A proposito di Comunanza, intanto, da lunedì partirà la seconda fase dei lavori nelle gallerie di Croce di Casale. Poichè le attività verranno effettuate separatamente per ciascuna galleria, verranno allestiti cantieri con senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

Matteo Porfiri