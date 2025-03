Lavoratori in nero, sospese due attività

Lavoro nero e irregolare nei pubblici esercizi, nello scorso weekend il personale ispettivo dell’Irl Ascoli- Fermo ha verificato in provincia due attività di ristorazione risultate, entrambe, irregolari sotto il profilo lavoristico, previdenziale ed assicurativo, con 3 lavoratori in nero su 12 complessivamente presenti. In particolare, in uno dei due ristoranti operavano, oltre al titolare e al collaboratore, due lavoratori risultati entrambi sconosciuti alla pubblica amministrazione, mentre nel secondo pubblico esercizio su 10 lavoratori presenti uno è risultato privo di regolare assunzione. Per entrambi i pubblici esercizi è scattata la sospensione. Solo dopo aver regolarizzato i lavoratori e pagato le sanzioni accessorie ammontanti per ciascuna a 2.500 euro le aziende interessate potranno riprendere la loro attività. In esito alle verifiche saranno contestate sanzioni amministrative per circa 17.000 euro.