"Lavoravo in una fabbrica ma avevo tante domande"

Luca Censori, come vive questi mesi di attesa in vista dell’ordinazione sacerdotale? "Provo tanta emozione. Sono trascorsi ormai nove anni da quanto ho iniziato il mio cammino e non vedo l’ora di entrare nel vivo del mio ministero. E’ una bella attesa, non solo da parte mia ma anche di chi mi è vicino. Sarà una bella festa e, per me, il coronamento di un lungo percorso di formazione".

In quale momento ha capito che avrebbe dovuto seguire questa strada?

"Era il 2014 e mi trovavo a Loreto per la veglia regionale della pastorale delle vocazioni. Per me, quello, era un periodo strano. Da poco era terminato il mio contratto di lavoro in una fabbrica e mi ponevo continuamente delle domande su quale percorso intraprendere nella mia vita. Anzi, in realtà era la prima volta che mi domandavo seriamente cosa dovessi fare della mia esistenza. E lì si riaccese quel pensiero che, secondo me, avevo sempre dentro ma che era nascosto. Ho intravisto una possibilità e ne ho parlato con i parroci della mia parrocchia, quella di Stella di Monsampolo, ovvero don Bernardo e don Daniele, per capire quanto fosse effettivamente concreto questo mio desiderio. E ‘ho rimesso al proprio posto i più piccoli pezzi della mia esistenza, componendoli e dando loro una coerenza’, come recitava la canzone ‘Il mondo insieme a te’ di Max Pezzali". La sua famiglia come ha accolto tale decisione?

"Le reazioni sono state contrastanti, questo non posso negarlo. Qualcuno, a casa, se lo aspettava che prima o poi scegliessi di diventare sacerdoti. Altri, invece, sono rimasti di stucco. Ad essere sincero, diverse persone, tra amici e famigliari, mi hanno riferito che avevano intuito questa mia volontà già da un po’ di tempo".

Quale messaggio sente di poter lanciare ai suoi coetanei che fanno fatica a trovare una propria strada nella vita?

"E’ una domanda troppo complicata alla quale rispondere. Ognuno ha la sua esistenza. Io sono una persona che non demonizza nulla e rispetto le scelte di tutti. La mia è stata quella di donarmi completamente al Signore e, come ho detto prima, non vedo l’ora che arrivi il 30 aprile per cominciare, a tutti gli effetti, il mio ministero. Credo che in tutto ciò che ognuno di noi fa deve cercare quel tipo di amore che io, ad esempio, ho trovato in Gesù. Bisogna lasciarsi guidare da questo amore. Ogni scelta implica delle rinunce e dei sacrifici, ma attraverso l’amore di Dio riusciamo sempre ad affrontare ogni tipo di ostacolo".

m. p.