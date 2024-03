Lavori a Cupra, cambia la viabilità

L’amministrazione comunale di Cupra Marittima prepara il paese per le manifestazioni di Pasqua, per la festa di San Basso e per accogliere i primi turisti, tempo permettendo, che solitamente vengo in riviera a vedere appartamenti, case vacanza e strutture ricettive. L’assessore alle manutenzioni Fausto Imberti sta coordinando i lavori delle potature, ieri sono terminate quelle straordinarie delle palme e dei pini più alti, eseguite da una ditta esterna, mentre il resto è in corso da parte degli operai comunali. Lunedì e martedì, divieto di sosta lungo via Minniti e via Marcantoni dalle 7 alle 13 di entrambi i giorni, per lo sfalcio dell’erba in particolare sulle massicciate ferroviarie, ma il lavoro proseguirà nel centro abitato e poi nel paese alto anche in vista della processione delle Palme che parte dal vecchio incasato e arriva alla marina. A seguire l’attività di manutenzione sarà estesa nei quartieri e nei parchi pubblici.