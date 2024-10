Lavori a piazza Montebello. C’è l’ipotesi del rinvio

Piazza Montebello, lo slittamento dei lavori è dietro l’angolo. Mentre la fase di progettazione è arrivata alle fasi conclusive, l’apertura del cantiere potrebbe richiedere più tempo di quanto preventivato mesi fa, e si tratterebbe di un rinvio a fine estate 2025. Da una parte, infatti, l’ente sta per approvare in via definitiva il piano di fattibilità tecnico-economica: la ratifica in giunta dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, e a quel punto occorrerebbe un altro mese per mettere a punto la progettazione esecutiva dell’opera. Ammettendo questa sequenza, il bando verrebbe emanato tra fine anno e gennaio.

L’assegnazione richiederebbe un altro paio di mesi e quindi l’intervento potrebbe essere appaltato in primavera. È per questo che in maggioranza si è fatta strada l’idea di posticipare l’inizio dei lavori a settembre, in modo da non incappare nell’inevitabile pausa estiva. Oltretutto, se anche la ditta cominciasse a lavorare in primavera, piazza Montebello rimarrebbe un cantiere (probabilmente interdetto) per tutta la bella stagione. Una situazione che di certo non gioverebbe all’immagine del centro città. La decisione definitiva in tal senso non è stata adottata, ma è anche chiaro che bisognerebbe chiudere alcuni dei molti cantieri partiti in riviera, prima di iniziare un intervento tanto importante. Intervento che verrà diviso in più tranche per non impattare eccessivamente sulla viabilità e vivibilità del quartiere Marina Centro. L’idea è di procedere per stralci funzionali, pensando prima alla ripavimentazione della piazza, poi alla pedonalizzazione dell’omonima via e poi a tutto il comparto accessorio. Il progetto presentato lo scorso aprile mira a realizzare uno spazio accessibile ispirato alla civiltà marinara sambenedettese.

La piazza quindi verrebbe ripavimentata in porfido e schermata, in alto, da 16 tende triangolari recanti gli stemmi dell’araldica locale. Tende che a loro volta verrebbero issate su 24 pennoni di 8 metri divisi in 4 gruppi. La piazza verrebbe dotata anche di due isole verdi. La stessa via Montebello quindi verrebbe pavimentata in porfido, ma a beneficiare del restyling maggiore sarebbe via Palermo: all’ingresso est della strada, infatti, troverebbe posto la scultura di una barca, da cui si accederebbe alla piazza attraverso uno scivolo. Lo scopo è fare in modo che piazza Montebello torni ad essere il centro pulsante di San Benedetto, attraverso un duplice collegamento con l’isola pedonale di viale Secondo Moretti e con la stazione ferroviaria.

Giuseppe Di Marco