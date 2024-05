Lavori a scuola e verde sui banchi del Consiglio

Lunedì pomeriggio, alle ore 18,00, si riunirà il consiglio comunale di Grottammare con all’ordine del giorno 13 punti, per la metà sono interrogazioni e mozioni presentate dai consiglieri di minoranza. Tra gli argomenti i lavori nel plesso scolastico di zona ascolani; gli orari di apertura della ricicleria; il monitoraggio degli impianti fotovoltaici del comune; la sostituzione dei pioppi in via S. Carlo e richiesta di nuove isole ecologiche. Al punto n. 7 figura, poi, la variazione di bilancio di previsione e a seguire il riconoscimento dei debiti fuori bilancio. I lavori del civico consesso proseguiranno con la discussione sul regolamento per il trasporto sociale scolastico; sulle nuove linee di indirizzo per l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo comunale "Tesino nord" e sul regolamento per la Fiera di San Martino. Al penultimo punto figura lo sportello unico per la realizzazione di un capannone per la revisione di autoveicoli lungo la provinciale Valtesino e infine il piano di lottizzazione in via Cilea.