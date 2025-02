Lavori al borgo storico, ecco come cambia la viabilità della zona

Lavori per il miglioramento sismico nel borgo storico di Castorano, interventi che hanno spinto l’amministrazione ad un cambio di viabilità. Il Comune fa sapere ai cittadini che a seguito dell’allestimento di alcuni cantieri, che riguardano i lavori di miglioramento sismico nel centro storico, ha dovuto adottare diversi provvedimenti dal punto di vista della viabilità. Per i prossimi giorni è stato istituito un senso unico temporaneo, che va da Piazza Leopardi a Porta Castellana, che interessa la direzione a scendere verso la strada provinciale. Per garantire ulteriore sicurezza è stato anche disposto un divieto di sosta e fermata: nelle aree interessate dal cantiere. L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a rispettare la nuova segnaletica per garantire la sicurezza stradale ed evitare sanzioni previste dal codice della strada.