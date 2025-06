Lavori al Parco Primo Maggio . Diventa una palestra a cielo aperto

Ci siamo. A breve il parco 1° Maggio, in zona Ischia - Ascolani diverrà un’altra Palestra a cielo aperto sul territorio di Grottammare. Vinto il bando ministeriale ’Sport di tutti – Parchi’, dalla passata amministrazione, ora il comune si appresta a dare seguito al progetto che prevede l’installazione di sei macchine per fare attività fisica per un investimento di 30mila euro più Iva, per la metà finanziati dal Ministero per lo Sport e per metà da fondi di bilancio comunale che dovrà occuparsi del montaggio e della posa del tappeto anti trauma.

A seguito del bando comunale il servizio è stato affidato alla Palestra Perfect di Grottammare, che dovrà assicurare la manutenzione dell’area e garantire la presenza di tecnici sportivi a supporto della cittadinanza in alcune ore del fine settimana, in cambio dell’uso esclusivo in alcune fasce orarie e settimanali, secondo un calendario concordato con il Comune. Ora il progetto si avvia a compimento, poiché Sport e Salute ha di recente comunicato che il fornitore aggiudicatario del contratto di fornitura delle attrezzature è la ditta Kompan Italia srl di Milano, la quale ha proposto all’amministrazione comunale anche l’approntamento dell’area e la posa in opera al costo di 20.957,71 euro più Iva. La stessa ditta sarà responsabile delle opere realizzate e dovrà acquisire tutte le autorizzazioni necessarie all’allestimento dell’area e certificarne il corretto montaggio.

"Si tratta di un passaggio importante all’interno dell’intero progetto di riqualificazione del Parco 1° Maggio – ha affermato il sindaco Alessandro Rocchi – Saranno aggiunti nuovi giochi per i bambini, sarà riattivata la grande fontana e saranno messe a dimora nuove essenze arboree. Procederemo per step, man mano che disporremo di risorse di bilancio, non sarà fatto subito tutto".

Marcello Iezzi