Lavori alla linea elettrica. Possibili disagi

Per lavori alla linea elettrica effettuati degli operatori dell’Enel distribuzione, oggi con dalle 9 alle 16,30 si potrebbero verificare improvvise interruzioni di corrente in alcune zone di Grottazzolina. I lavori alla linea interesseranno nello specifico alcuni tratti delle vie: Fonte San Pietro; via Meazza, via Montonese e via Picchi. Per tali motivi la società invita i proprietari delle utenze interessate a non effettuare lavori alla proprie linee elettriche o utilizzare ascensori e montacarichi nella fascia interessata visto che si potrebbero verificare spegnimenti e accensione delle linee; gli interventi riguarderanno solo la bassa tensione. Altre raccomandazioni utili sono quelli di spegnere momentaneamente elettrodomestici come tv, pc e altro.