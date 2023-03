"Lavori alla pista di pattinaggio, ecco come abbiamo gestito tutto"

Il sindaco Mauro Bochicchio e l’assessore Gabriele Gagliardi hanno ripercorso l’iter che ha portato agli interventi sulla pista di pattinaggio di Piattoni. Gagliardi ha detto: "Quando ci siamo insediati la pista non era più fruibile, abbiamo fatto degli interventi per cercare di garantire alle società che vi si allenavano di rimanere a pattinare. A novembre è arrivata l’occasione per presentare un bando ‘Sport e Periferie, finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per lo Sport’, grazie all’impegno del sindaco Bochicchio, ai tecnici siamo riusciti a presentare in un mese il progetto definitivo. A luglio 2019 abbiamo avuto la lieta notizia che il nostro progetto era stato approvato, il progetto prevedeva dei criteri per ottenere punteggi, abbiamo dovuto scegliere degli sport che si possono scegliere in simultanea. Al momento stanno allestendo la struttura in metallo per la copertura, ma sono previsti molti altri lavori. Abbiamo coperto gli spazi per gli spettatori. Dal progetto che ci hanno finanziato lo abbiamo stravolto, perché abbiamo fatto delle scelte politiche". "La copertura – ha detto il sindaco Bochicchio – è costata 350mila euro, solo 133mila euro sono finanziati, per il resto abbiamo acceso un muto di 20 anni, che non avrà costi esorbitanti. Interventi verranno realizzati sulla palazzina e gli spogliatoi che verranno messe a norma. Qualcuno ci chiede da chi verrà gestita la struttura: faremo dei bandi".