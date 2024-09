Lavori alla Porta Marina:: "Va sistemata, così sarà un affaccio sul mare"

Un altro fantastico affaccio sul mare dal paese alto di Grottammare sarà reso possibile con il progetto di ’Recupero e valorizzazione di Porta Marina’, un percorso che inizia dalla Chiesa di Sant’Agostino fino a Porta Marina con il restauro della stessa. Nell’ultima riunione la Giunta comunale ha approvato la partecipazione al bando regionale mirato proprio alla ristrutturazione delle mura storiche approvato due mesi fa e che prevede la concessione di 4 milioni di euro per l’annualità 2025. Il bando prevede un contributo dell’80% del costo del progetto, che non deve essere inferiore a 100 mila euro. Il comune di Grottammare aveva già nel cassetto il progetto dell’architetto Rodolfo Virgili, che prevedeva la riqualificazione dell’intero tratto di cinta muraria per circa un milione di euro, già valutato positivamente dalla Soprintendenza. In questo caso il Comune intende realizzare di un bel tratto di lavori per una spesa di oltre 400 mila euro. "Porta Marina va consolidata – afferma il sindaco Rocchi – e va anche sistemata la parte superiore, attualmente interdetta ai visitatori perché sprovvista di protezione. Vogliamo creare un nuovo affaccio sul mare da offrire a residenti e turisti".