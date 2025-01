Lavori alla scarpata, ok dalla Giunta

La giunta nell’ultima seduta ha approvato il progetto denominato Sistemazione della scarpata con la realizzazione dell’affaccio presso il Convento S. Lorenzo Martire, nel centro storico in via Colle Cimino. I lavori avranno un costo di oltre 47 mila euro, finanziati con fondi di bilancio comunale. Un’opera che si rende necessaria poiché attualmente in corrispondenza del parcheggio antistante il convento è presente solo parzialmente, in direzione della scarpata, un marciapiede in cemento armato in parte a sbalzo, protetto solo di ringhiera metallica.

Il progetto prevede ora la realizzazione del prolungamento del marciapiede, nel tratto a sbalzo, fino al congiungimento con le scalette che si trovano sul versante sud. Il progetto di fattibilità ed esecutivo è stato affidato all’ingegner Paolo Illuminati di Acquaviva. Si tratta di un lavoro importante, soprattutto per mettere in sicurezza un tratto di territorio urbano, la cui opera consentirà anche di offrire a residenti e turisti un ulteriore punto di assoluto valore panoramico.