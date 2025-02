Lavori alla scuola, fine del contenzioso: 40mila euro alla ditta

Dinanzi al giudice del tribunale di Fermo si è chiuso il contenzioso fra il comune di Grottammare e la ditta IM.E.D’A srl che ha eseguito i lavori di sostituzione del tetto della scuola ‘Giuseppe Speranza’. Opera da un milione di euro a base d’asta, che fu aggiudicato al Rti - imeda e Albatros con il ribasso del 30,11% per un totale di 630.133,89 euro. Lavori che avrebbero dovuto completarsi in 290 giorni lavorativi. Iniziato nel 2016 si sono protratti per anni a seguito di diversi problemi finiti per diventare un braccio di ferro tra Comune e impresa edile. La IM.E.D’A srl aveva chiesto all’Amministrazione un risarcimento di 297.522,96 euro a titolo di oneri aggiuntivi e risarcimento danni dal marzo del 2017 per ritardi causati a seguito delle sospensioni dei lavori, chiesti dal Comune. L’amministrazione, invece, è stata sempre di parere diverso ricorrendo alla Magistratura. Ora il Comune ha risolto il contenzioso accogliendo la proposta conciliatoria formulata dal giudice all’avvocato dell’Amministrazione, Massimo Ortenzi, consistente nel pagamento a favore dell’impresa IM.E.D’A srl di 40mila euro. Proposta che è stata accettata dalla ditta costruttrice.