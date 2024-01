Lavori all’asilo nido, nuova azienda trovata al rush finale

Con tempi da ’pit stop’ da Formula Uno i tecnici dell’Ufficio Lavori Pubblici del comune di Grottammare, sul finire dell’anno, quindi davvero sul filo di lana, hanno annullato l’appalto con la ditta romana che doveva realizzare il nuovo asilo nido in zona Ischia e trovato la nuova azienda cui ha affidato l’opera. Un forcing dettato dal rischio di perdere il finanziamento del Pnrr per l’intero valore di 1.267.200 euro. E’ interessante vedere con quale rapidità gli Uffici dei Lavori Pubblici, assessore Manolo Olivieri, responsabile l’architetto Liliana Ruffini, ma anche la ’Sua’ di Fermo, si sono mossi dopo aver constato problemi sorti con l’azienda vincitrice dell’appalto. La revoca del contratto è avvenuta il 14 dicembre, facendo scattare una nuova determinazione a contrattare avvenuta il 15 dicembre. Il 27 dicembre vi è stata la nuova gara di aggiudicazione, cui ha fatto seguito la consegna dei lavori, alla ditta Elettro Stella s.r.l. di Monsampolo del Tronto il 29 dicembre. L’appalto è stato aggiudicato per 992.850,13 euro (di cui 13.711,06 per costi della sicurezza) oltre a 92.285,01 di Iva al 10%. Complessivamente il costo dell’Asilo, per 50 posti, su un lotto di 1500 mq di superficie, sarà di 1.015.135,14 euro.