Lavori all’istituto Merlini, dubbi sull’agibilità dei locali

I locali dell’asilo ‘Merlini’ destinati all’Istituto ‘Vivaldi’ erano agibili durante le lezioni? Lo chiede la consigliera Annalisa Marchegiani, che durante il question time ha parlato dei lavori in corso alla scuola paritaria, chiusa fino al termine dell’operazione. A risponderle è stato, durante la seduta, Bruno Gabrielli: l’assessore all’urbanistica ha precisato che prima dell’avvio del nuovo cantiere era stata certificata l’agibilità dell’immobile, che ora ospita anche i ragazzi dell’istituo musicale. Lo stesso Gabrielli ha fornito una ricostruzione della vicenda: "Il 2 marzo 2023 il procuratore incaricato dall’asilo ‘Merlini’ ha presentato una comunicazione di inizio lavori di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo dei locali al primo piano, comprensivi di rifacimento dei servizi igienici e dell’impianto elettrico, risanamento e tinteggiatura del vano scala e manutenzione della terrazza al secondo piano, nonché risanamento conservativo del torrino al vano scala dell’attico. Quindi il 20 ottobre, il presidente del cda ha trasmesso la comunicazione di fine lavori parziali di parte dei locali al primo piano. Il 24 ottobre il direttore dei lavori ha presentato la segnalazione certificata di agibilità parziale. In seguito quindi sono iniziate le attività scolastiche, tuttavia con nota Sue del 7 dicembre il tecnico ha segnalato la presenza di lavorazioni in corso sull’unità immobiliare non dirette e progettate dallo stesso, non riconducibili alla comunicazione del 2 marzo e della relativa segnalazione certificata di agibilità". Infine, è stato incaricato un nuovo tecnico. Risultato: le attività scolastiche al primo piano riprenderanno solo dopo il completamento dei lavori. Chiuso il cantiere, infatti, la certificazione di agibilità verrà integrata. Ma la risposta non convince neanche un po’ la consigliera di minoranza: "L’amministrazione – replica Marchegiani - ha dimostrato una chiara incapacità a programmare per tempo il trasferimento dell’istituto, a scegliere una sede adeguata alle finalità, tenuto conto della destinazione d’uso scolastico e preventivando correttamente tempi e costi. L’intera vicenda è stata gestita con una grandissima superficialità. A che titolo questa amministrazione ha fatto lavori al ‘Merlini’, un immobile che appartiene ad una fondazione? Sulla base di un contratto di comodato, peraltro scaduto il 17 novembre. Quindi come mai oggi viene occupato l’immobile? E quanto tempo ci vuole a redigere un nuovo contratto di locazione?"

